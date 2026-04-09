¿Problemas con tu registro para el Bono PEPE? Aquí tienes soluciones

Problemas en el registro de beneficiarios fueron la principal causa por la que más de 350 mil personas no lograron acceder al Bono PEPE, situación que llevó a las autoridades a implementar una serie de medidas para corregir errores y garantizar el pago.

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristhian Morales, explicó que las fallas más recurrentes se originaron en la desactualización de datos en el Registro Único de Estudiantes (RUDE), documento clave que define al tutor habilitado para cobrar el beneficio.

“Muchos casos tienen que ver con cambios en la situación familiar, como separación de padres, fallecimientos o falta de definición del tutor responsable, lo que bloquea el acceso al bono”, indicó.

Otro de los problemas detectados fue la inconsistencia en los registros vinculados a programas sociales, donde algunos beneficiarios no cumplían con requisitos documentales específicos.

“Se presentaron dificultades en el registro de menores por exigencias como el carnet de identidad. Ahora estamos permitiendo el uso del certificado de nacimiento para facilitar la inscripción”, explicó la autoridad.

En zonas rurales, también se identificaron limitaciones para el cobro debido a la distancia a entidades financieras y la falta de mecanismos formales para que una persona pueda cobrar por varios beneficiarios.

Para resolver estos inconvenientes, el Gobierno implementó un conjunto de medidas que incluyen la actualización de bases de datos, la flexibilización de requisitos y la habilitación de mecanismos para el cobro mediante representantes autorizados.

Además, se estableció un periodo extraordinario para que las personas afectadas puedan regularizar su situación. Este plazo se extiende desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio.

“Este tiempo permitirá realizar las validaciones necesarias y asegurar que quienes tuvieron problemas en su registro puedan acceder al beneficio sin mayores trabas”, afirmó Morales.

Asimismo, se habilitaron canales de atención para consultas y correcciones, con el fin de agilizar la resolución de casos y ampliar la cobertura del bono.

Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los sectores más vulnerables, corrigiendo las fallas detectadas en el proceso de inscripción.

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