Abogado revela lo que dijo 'Mapaya', líder de 'Los Espartanos', durante su audiencia

Durante la audiencia de medidas cautelares, figura Jorge Isaac Campas Jiménez, alias 'Mapaya', líder de la organización criminal 'Los Espartanos', aseguró en su defensa material que reside en Bolivia desde hace cinco años y que cuenta con una familia establecida en el país, según reveló el abogado Romel Ipamo.

El jurista precisó que el juez dejó en claro que cualquier proceso de extradición deberá tramitarse por una vía distinta, ya que la audiencia realizada tenía como único objetivo definir la situación jurídica de los 11 ciudadanos colombianos detenidos.

En ese marco, la autoridad judicial determinó la detención preventiva por un máximo de 180 días para los imputados, sustentando la decisión en la probabilidad de autoría conforme a la normativa vigente. La medida fue aplicada bajo criterios establecidos en los artículos correspondientes del procedimiento penal, calificándose como una medida extrema mientras avanza la investigación.

Respecto a la reclusión, Ipamo detalló que ocho de los detenidos fueron enviados al penal de Palmasola, mientras que tres fueron distribuidos en cárceles del interior del país: Chonchocoro, San Pedro y Cantumarca.

El abogado también aclaró que su equipo asumió inicialmente la defensa de siete ciudadanos, ampliándose posteriormente a nueve ante la falta de representación legal de algunos implicados. Asimismo, indicó que existe la posibilidad de que se analice la defensa del total de los 11 detenidos, en el marco del derecho constitucional a la defensa.

Sobre el operativo policial realizado en la zona de Paurito, Ipamo señaló que los ciudadanos colombianos sostienen que se encontraban participando en un cumpleaños en un inmueble alquilado.

Según su versión, no identificaron a los agentes como policías, lo que habría generado el altercado. Sin embargo, informes oficiales señalan que en el lugar se hallaron más de 30 personas, bebidas alcohólicas y otros indicios que motivaron la intervención.

Finalmente, el jurista enfatizó que todos los elementos del caso se encuentran en el cuaderno de investigación y forman parte de información de carácter público, mientras continúan las diligencias dentro del proceso penal.

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