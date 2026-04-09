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Nacionales

Gobernadores salientes no podrán salir del país por seis meses: esto dice la Contraloría

La Contraloría dispuso que las autoridades departamentales salientes permanezcan en el país durante seis meses para asegurar una transición ordenada y transparente.

Silvia Sanchez

09/04/2026 10:31

Gobernadores salientes no podrán salir del país por seis meses: esto dice la Contraloría. Foto RR.SS. Contraloría General del Estado.
Bolivia

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La Contraloría General del Estado emitió una disposición dirigida a los gobernadores salientes, estableciendo que no podrán salir del país durante un periodo de seis meses tras concluir su gestión.

La medida tiene como objetivo principal facilitar la transición institucional y garantizar la continuidad administrativa entre las autoridades salientes y las entrantes.

¿Qué implica la disposición?

Durante este periodo, las exautoridades deberán:

  • Permanecer en territorio nacional

  • Atender requerimientos institucionales

  • Presentar informes cuando sean solicitados

La Contraloría señala que su presencia es necesaria para asegurar que el proceso de cambio de gestión se realice sin contratiempos.

Obligaciones en la transición

El comunicado también establece que las autoridades departamentales deben cumplir con una serie de procedimientos clave:

  • Entregar información y documentación oficial

  • Transferir bienes y recursos institucionales

  • Informar sobre procesos y asuntos pendientes

Todo ello con el fin de garantizar una transición ordenada, responsable y transparente.

Objetivo de la medida

La disposición busca:

  • Evitar vacíos de información

  • Proteger los intereses del Estado

  • Asegurar la continuidad de la gestión pública

Con esta determinación, la Contraloría refuerza los mecanismos de control en el cierre de gestiones, poniendo el foco en la responsabilidad de las autoridades salientes en el traspaso de mando.

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