Gobernadores salientes no podrán salir del país por seis meses: esto dice la Contraloría

La Contraloría General del Estado emitió una disposición dirigida a los gobernadores salientes, estableciendo que no podrán salir del país durante un periodo de seis meses tras concluir su gestión.

La medida tiene como objetivo principal facilitar la transición institucional y garantizar la continuidad administrativa entre las autoridades salientes y las entrantes.

¿Qué implica la disposición?

Durante este periodo, las exautoridades deberán:

Permanecer en territorio nacional

Atender requerimientos institucionales

Presentar informes cuando sean solicitados

La Contraloría señala que su presencia es necesaria para asegurar que el proceso de cambio de gestión se realice sin contratiempos.

Obligaciones en la transición

El comunicado también establece que las autoridades departamentales deben cumplir con una serie de procedimientos clave:

Entregar información y documentación oficial

Transferir bienes y recursos institucionales

Informar sobre procesos y asuntos pendientes

Todo ello con el fin de garantizar una transición ordenada, responsable y transparente.

Objetivo de la medida

La disposición busca:

Evitar vacíos de información

Proteger los intereses del Estado

Asegurar la continuidad de la gestión pública

Con esta determinación, la Contraloría refuerza los mecanismos de control en el cierre de gestiones, poniendo el foco en la responsabilidad de las autoridades salientes en el traspaso de mando.

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