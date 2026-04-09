Gobernadores salientes no podrán salir del país por seis meses: esto dice la Contraloría

La Contraloría dispuso que las autoridades departamentales salientes permanezcan en el país durante seis meses para asegurar una transición ordenada y transparente.
09/04/2026 10:31
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La Contraloría General del Estado emitió una disposición dirigida a los gobernadores salientes, estableciendo que no podrán salir del país durante un periodo de seis meses tras concluir su gestión.
La medida tiene como objetivo principal facilitar la transición institucional y garantizar la continuidad administrativa entre las autoridades salientes y las entrantes.
¿Qué implica la disposición?
Durante este periodo, las exautoridades deberán:
Permanecer en territorio nacional
Atender requerimientos institucionales
Presentar informes cuando sean solicitados
La Contraloría señala que su presencia es necesaria para asegurar que el proceso de cambio de gestión se realice sin contratiempos.
Obligaciones en la transición
El comunicado también establece que las autoridades departamentales deben cumplir con una serie de procedimientos clave:
Entregar información y documentación oficial
Transferir bienes y recursos institucionales
Informar sobre procesos y asuntos pendientes
Todo ello con el fin de garantizar una transición ordenada, responsable y transparente.
Objetivo de la medida
La disposición busca:
Evitar vacíos de información
Proteger los intereses del Estado
Asegurar la continuidad de la gestión pública
Con esta determinación, la Contraloría refuerza los mecanismos de control en el cierre de gestiones, poniendo el foco en la responsabilidad de las autoridades salientes en el traspaso de mando.
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