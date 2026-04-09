ABC reporta tres tramos no transitables y restricciones en carreteras del país

La Administradora Boliviana de Carreteras informó, a través de su mapa de transitabilidad, que actualmente existen tres sectores no transitables en la Red Vial Fundamental, además de tres tramos con desvíos habilitados y un sector con restricción a la circulación.

De acuerdo con el reporte oficial, estas condiciones responden principalmente a factores climáticos y trabajos de mantenimiento, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones antes de emprender viaje.

En el departamento de Santa Cruz, hay cortes en el sector de Yapacaní y en San German debido a bloqueos instalados en el sector. Otro punto no transitable en el departamento cruceño es en San Lorenzo Salinas, donde se reporta inundación en el puente San Miguelito.

Otro tramo declarado no transitable está en el departamento de La Paz, en el tramo Yavichucho Yolosa, porque se están realizando trabajos de limpieza a consecuencia de un derrumbe en la zona.

En Pando, en El Sena fue declarado transitable con desvíos debido a los trabajos de construcción que se realizan en la zona. Otro punto declarado con desvío es en el kilómetro 185 La Floresta.

En Tarija, en la ruta Entre Ríos Tacuarandi, también está declarada transitable con desvío.

En Cochabamba hay una restricción en Llavini Bombeo.

Desde la entidad instaron a los transportistas y usuarios a consultar de manera constante el estado de las rutas, con el fin de evitar contratiempos y planificar rutas alternas en los sectores afectados.

Asimismo, recordaron que los tramos con desvíos se mantienen operativos, aunque con modificaciones en la circulación, mientras que en el sector con restricción el tránsito está sujeto a horarios o condiciones específicas.

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