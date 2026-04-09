Movilizados retoman el bloqueo del puente en Yapacaní tras cuarto intermedio

El bloqueo instalado en el puente de Yapacaní se reactivó este jueves tras un cuarto intermedio de una hora, medida que permitió una pausa momentánea en la interrupción total del tránsito en la carretera nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, una de las rutas más importantes del país.

La protesta fue instalada por vecinos del Distrito 2 del municipio de Yapacaní, quienes mantienen una medida de presión de carácter indefinido en demanda del cumplimiento de un pliego petitorio compuesto por cinco puntos principales.

Durante gran parte de la jornada del miércoles, los movilizados obstaculizaron completamente la vía colocando tierra, piedras y palos, lo que provocó la paralización del flujo vehicular en ambos sentidos, afectando tanto al transporte de pasajeros como al traslado de mercancías.

Bloqueo en Yapacaní FOTO: Daniel Román, periodista NTV/RED UNO.

Entre sus principales exigencias se encuentra la firma de un convenio con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución de un proyecto de pavimentación rígida, con una inversión de Bs 5 millones, destinada a mejorar accesos a unidades educativas y beneficiar a nueve barrios del Distrito 2.

Asimismo, reclaman el resarcimiento por daños a vehículos que atribuyen a la presunta mala calidad del combustible, además del cumplimiento en la provisión de 1.200 metros cúbicos de ripio chancado, responsabilidad que señalan recae en la Gobernación.

El pliego también contempla la canalización del río Yapacaní y la construcción de defensivos, así como el recarpeteado del tramo carretero entre el puente Ichilo y Montero, obra que atribuyen a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Finalmente, los vecinos exigen el retorno de la oficina de la Agencia Nacional de Hidrocarburos al municipio.

Pese a la pausa temporal, los manifestantes advirtieron que el bloqueo continuará de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

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