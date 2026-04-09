Personal de salud marcha en La Paz y advierten con paro de 48 horas

Trabajadores del sector salud a nivel nacional se movilizan este jueves en la ciudad de La Paz, con una marcha hacia el Ministerio de Salud para exigir mejoras laborales, dotación de insumos y el cese de despidos que califican como injustificados.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores en Salud, Edgar Cabrera, advirtió que el sector podría radicalizar sus medidas si no reciben una respuesta por parte de las autoridades.

“Si no hay una solución concreta por parte de la ministra, vamos a ingresar a un paro de 48 horas”, señaló el dirigente.

El pliego petitorio contempla más de 15 demandas, entre las que destaca la estabilidad laboral como uno de los puntos centrales, además del cumplimiento del Decreto Supremo 28909.

Los movilizados denuncian incumplimientos por parte de las autoridades sanitarias, lo que motivó la medida de presión que este jueves se concentra en el centro paceño.

“Estamos exigiendo condiciones dignas para el personal de salud y garantías en nuestras fuentes laborales”, manifestaron representantes del sector.

La marcha se desarrolla en medio de la expectativa de una posible respuesta del Ministerio de Salud, mientras no se descarta la intensificación de las protestas en los próximos días.

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