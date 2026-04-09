Filas por diésel continúan en surtidores de La Paz

Largas filas de vehículos pesados se registran en la avenida Montes de la ciudad de La Paz debido a la falta momentánea de distribución de diésel en la estación de servicio El Volcán, generando congestión vehicular en la zona.

Desde tempranas horas, transportistas del sector pesado, entre ellos camiones y flotas, permanecen en fila a la espera de abastecerse de combustible, en una columna que se extiende hasta inmediaciones del puente de la Cervecería.

De acuerdo con información proporcionada en la estación de servicio, se prevé que el suministro se regularice a partir del mediodía, lo que permitiría atender la alta demanda acumulada durante la mañana.

El retraso en la distribución fue atribuido por autoridades a los efectos de recientes conflictos en el transporte registrados en el departamento de Oruro, lo que habría afectado la logística de abastecimiento hacia La Paz y El Alto.

La situación ya genera congestionamiento vehicular en una de las principales vías de la ciudad, afectando tanto a transportistas como a conductores particulares.

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