Las autoridades brasileñas detuvieron este miércoles a un joven de 21 años, identificado como João Paulo, acusado de un crimen premeditado que conmocionó a la región de São José dos Campos, en el estado de São Paulo. El móvil del asesinato, según las investigaciones preliminares, fue el rechazo del agresor a la nueva relación sentimental de su expareja.

La emboscada digital

El crimen se gestó tras la reciente salida de João Paulo de prisión, donde cumplía condena por robo y porte ilegal de armas. Al recuperar su libertad, el sujeto descubrió que su exmujer mantenía una relación con Yuri da Silva Soares, de 29 años, según publica el portal Metrópoles.

De acuerdo con el Sector de Homicidios y Protección a la Persona (SHPP) de la Policía Civil, el agresor tomó posesión del teléfono celular de su exmujer para suplantar su identidad. Mediante mensajes, citó a Da Silva Soares en un punto de la ciudad bajo el pretexto de un encuentro romántico. Al llegar al lugar, la víctima fue recibida con disparos y, posteriormente, su cuerpo fue quemado dentro de su propio automóvil.

Hallazgo y confesión

El cuerpo calcinado de Da Silva Soares fue localizado el pasado 22 de marzo en el barrio Jardim São José. Tras semanas de investigación, el delegado Neimar Camargo confirmó que el sospechoso ya había manifestado su intención de asesinar tanto a la víctima como a su expareja.

"La mujer declaró que fue golpeada y amenazada de muerte antes de que el sospechoso ejecutara el plan", señaló la policía. Ante el temor por su vida, la mujer huyó de la ciudad poco después de los incidentes.

Se reportó además que, tras cometer el homicidio, João Paulo confesó el acto a su suegra, aunque en ese momento no ofreció detalles sobre el método utilizado.

El detenido posee un amplio prontuario criminal y ahora enfrentará cargos por homicidio calificado y ocultación de cadáver, delitos que en la legislación brasileña conllevan penas severas de prisión.

La policía continúa investigando si hubo más personas involucradas en el traslado del vehículo o en la logística de la emboscada.

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