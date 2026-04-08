Crisis climática pone en riesgo el hábitat de especies en Sudamérica

El fuego no solo consume bosques. También borra hogares, rompe equilibrios y deja a miles de especies sin lugar donde sobrevivir. En Sudamérica, la crisis climática ya no es una advertencia lejana: es una realidad que avanza con cada incendio.

Un estudio publicado en Nature Climate Change revela un dato alarmante: casi el 40% de las especies ya amenazadas podría perder más de la mitad de su hábitat si no se reducen las emisiones contaminantes.

Donde el fuego arrasa, la vida resiste… pero no siempre

Regiones clave como la Amazonía y el sur del continente concentran los mayores riesgos. Allí, los incendios no solo destruyen paisajes: transforman ecosistemas enteros que tardaron siglos en formarse.

Animales, plantas y hongos —muchos ya en situación vulnerable— enfrentan ahora una amenaza doble: la pérdida de hábitat y la imposibilidad de adaptarse a un entorno que cambia demasiado rápido.

Un futuro que inquieta

El análisis, realizado por un equipo internacional de científicos, utilizó modelos de inteligencia artificial para proyectar distintos escenarios. Los resultados son contundentes:

La temporada de incendios podría extenderse casi un 23% hacia finales de siglo

En Sudamérica, más del 75% de las especies amenazadas podría ver afectado gran parte de su hábitat en escenarios de altas emisiones

Las especies con territorios reducidos son las más vulnerables

Cada cifra es más que un dato: es una advertencia sobre lo que podría perderse.

Una crisis que aún puede frenarse

No todo está perdido. Los científicos coinciden en que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puede marcar una diferencia real.

Detrás del avance del fuego hay causas humanas: la quema de combustibles fósiles, la deforestación y modelos de desarrollo que presionan los ecosistemas.

Cambiar ese rumbo no es solo una decisión política o económica. Es una urgencia vital.

Más que naturaleza: un llamado

La biodiversidad de Sudamérica no es solo un patrimonio natural: es parte de la identidad, del equilibrio del planeta y de la vida misma.

Cada incendio que avanza deja una huella difícil de revertir. Y cada acción —o inacción— define qué tan profundo será ese impacto.

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