Conmoción en Argentina: mujer lucha por su vida tras violento ataque

La violencia golpeó con extrema crudeza en Perico, Argentina. Marisol García, de 24 años, permanece internada en estado crítico tras ser víctima de un ataque que ha generado conmoción en todo el país.

La joven fue interceptada mientras caminaba por la vía pública y trasladada contra su voluntad hacia una zona rural. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, sufrió una agresión violenta y fue incendiada. A pesar de la gravedad, logró sofocar las llamas y pedir ayuda.

Estado crítico y lucha por sobrevivir

La víctima se encuentra internada en el Hospital Pablo Soria, con más del 50% del cuerpo afectado por quemaduras. Permanece bajo coma inducido, mientras los médicos evalúan su evolución.

Su familia sigue de cerca cada parte médico, aferrada a señales de recuperación. “Está luchando”, expresaron, en medio de la angustia.

Un detenido y pruebas clave

Por el hecho fue detenido un hombre de 34 años, identificado como remisero informal. El arresto se concretó tras allanamientos en Pampa Blanca, donde se secuestraron elementos considerados clave para la investigación.

Según fuentes del caso, el sospechoso presentaba lesiones compatibles con un forcejeo y en su domicilio se halló un tanque vacío de combustible que podría estar vinculado al ataque.

La causa es investigada por el Ministerio Público como intento de femicidio, con prisión preventiva dictada mientras avanzan las pericias.

Investigación en curso

La fiscal Romina Núñez encabeza la investigación, junto a un equipo especializado en violencia de género. No se descarta la posible participación de otras personas, aunque la principal hipótesis apunta a un solo agresor.

La querella, representada por la abogada Mariana Vargas, solicitó ampliar la imputación mientras se esperan avances clave, entre ellos el testimonio de la víctima cuando su estado lo permita.

Una historia que conmueve

El caso generó un fuerte impacto social por la brutalidad del ataque y la corta edad de la víctima, madre de hijos pequeños. Organismos y autoridades acompañan a la familia, mientras crece el reclamo de justicia.

Hoy, todas las miradas están puestas en su recuperación. Su lucha por sobrevivir se ha convertido en el símbolo más fuerte frente a un hecho que vuelve a encender la alarma sobre la violencia de género.

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