¡Alerta! Este es el mensaje de WhatsApp que bloquea tu celular

Un mensaje conocido como “bomba” comenzó a circular en WhatsApp y podría provocar fallas en la aplicación, advirtieron medios internacionales.

De acuerdo con el reporte, el mensaje aparece como “Wa.me/settings” y, al ser abierto, genera errores en la plataforma hasta provocar que se congele o se cierre, dejando incomunicados temporalmente a los usuarios.

Especialistas señalaron que este fallo no representa un riesgo grave de seguridad, pero sí afecta el funcionamiento de la aplicación, especialmente en dispositivos con sistema operativo Android, donde se han reportado la mayoría de los casos.

El problema se origina por una falla en la configuración de la app, que no está preparada para procesar este tipo de enlaces, lo que desencadena errores en cadena.

Ante esta situación, se recomienda no abrir este tipo de mensajes sospechosos. En caso de haberlo hecho, una de las soluciones es ingresar al chat donde se encuentra el enlace y eliminarlo para evitar que otros usuarios resulten afectados.

Si la aplicación ya presenta fallas, se puede acceder a WhatsApp Web para borrar el mensaje “Wa.me/settings” y así restablecer el funcionamiento en el teléfono móvil.

Las autoridades y expertos recomiendan a los usuarios mantenerse alerta y evitar interactuar con enlaces desconocidos para prevenir este tipo de inconvenientes.

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