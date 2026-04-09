¿Cerrar apps ahorra batería? Los mitos sobre celulares que debes conocer

Diversos mitos sobre el uso de teléfonos móviles y tecnología continúan circulando entre los usuarios, generando confusión sobre temas como la duración de la batería, la privacidad en internet y los efectos del 5G en la salud.

Uno de los aspectos más debatidos es el rendimiento de las aplicaciones en segundo plano. Según explicó el experto Juan Pablo Vásquez, mantener apps abiertas no necesariamente consume más batería, ya que los sistemas operativos modernos las colocan en “modo reposo”.

“No gastan recursos al 100%, solo lo necesario para reactivarse rápidamente”, indicó.

Otro de los mitos frecuentes es que más megapíxeles garantizan una mejor cámara. Sin embargo, especialistas advierten que la calidad también depende del sensor, el lente y el procesamiento del dispositivo.

“No es lo mismo un sensor de 50 megapíxeles de alta gama que uno de 200 de menor calidad”, explicó.

En cuanto a la privacidad, el modo incógnito no ofrece anonimato total. Aunque no guarda historial en el dispositivo, los proveedores de internet sí pueden registrar la actividad del usuario.

“El operador puede saber a qué páginas accediste, aunque no vea el detalle en tu teléfono”, señaló.

Respecto a la batería, dejar el celular cargando toda la noche sí puede afectar su vida útil a largo plazo, especialmente por el calor que se genera. Por esto, recomienda alcanzar una carga entre el 20% y el 80% para prolongar la vida útil del dispositivo.

Sobre el 5G, una de las teorías más difundidas es su supuesto riesgo para la salud. No obstante, se aclaró que la radiación emitida por estas antenas es mínima y no representa peligro para las personas.

También se desmintió la creencia de que los dispositivos de la marca Mac no pueden tener virus. Aunque son más seguros, no están completamente exentos de amenazas.

Finalmente, se explicó que tener más barras de señal no siempre significa mayor velocidad de internet, ya que esto depende del tipo de red disponible en la zona.

Especialistas recomiendan a los usuarios informarse y cuestionar estas creencias para hacer un uso más eficiente y seguro de la tecnología en su vida diaria.

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