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Ciencia y tecnología

Más canales y mejor calidad: lo que ganará Bolivia con la TV digital

La transición a la Televisión Digital Abierta traerá mejor imagen, más canales y una señal más estable, en un proceso gradual que comenzará en mayo.

Silvia Sanchez

09/04/2026 11:00

Más canales y mejor calidad: lo que ganará Bolivia con la TV digital. Imagen referencial INET.
Bolivia

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Bolivia se prepara para dar un salto tecnológico en la forma de ver televisión. Con el inicio del “apagón analógico”, el país avanza hacia la Televisión Digital Abierta (TDA), un sistema que promete mejorar significativamente la experiencia de los usuarios.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) impulsa este proceso que marcará el fin progresivo de la señal analógica y la adopción definitiva de la tecnología digital.

¿Qué cambia con la TV digital?

El principal impacto será visible en la calidad del servicio. Con la señal digital, los usuarios podrán acceder a:

  • Imagen en alta definición (HD)

  • Sonido más claro y nítido

  • Mayor cantidad de canales disponibles

  • Programación más variada

Además, la señal será más estable, con menos interferencias y mejor recepción, incluso en condiciones donde antes la imagen era deficiente.

Más tecnología, mejor uso del espectro

Otro de los beneficios clave es el uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Esto permitirá:

  • Optimizar las frecuencias disponibles

  • Incorporar nuevos canales

  • Facilitar futuras innovaciones tecnológicas

Actualmente, ya existen 25 canales que transmiten en señal digital HD en ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Un cambio progresivo

El apagón analógico no será inmediato. Se aplicará en tres fases:

  • Primera fase (mayo): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

  • Segunda fase (2028): ciudades intermedias y capitales departamentales

  • Tercera fase (2030): resto del país

Este proceso busca garantizar que la población tenga tiempo suficiente para adaptarse.

¿Necesito cambiar mi televisor?

No necesariamente.

  • Los televisores modernos ya son compatibles con la señal digital

  • Los equipos antiguos pueden seguir funcionando con un decodificador digital y una antena UHF

Prepararse para el cambio

La ATT recomienda:

  • Verificar si el televisor es compatible con TDA

  • Adquirir un decodificador en caso necesario

  • Participar en los simulacros y seguir la información oficial

El mensaje es claro: el apagón analógico no significa perder la señal, sino mejorarla. La televisión en Bolivia entra en una nueva etapa, con más calidad, más opciones y una experiencia mucho más moderna para los hogares.

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