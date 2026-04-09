Operó a distancia y salvó una vida: el hito que revoluciona la medicina

Un cirujano logró extirpar un tumor pulmonar a una paciente ubicada a miles de kilómetros gracias a un sistema robótico de última generación, marcando un hito en la medicina moderna.
09/04/2026 11:29
Lo que hasta hace poco parecía imposible, hoy ya es una realidad. Un cirujano en Shanghái logró extirpar un tumor pulmonar a una paciente ubicada a más de 5.000 kilómetros, en Kashgar, en una operación que abre nuevas puertas para la medicina del futuro.
El protagonista de este avance es Li Wei, quien llevó a cabo el procedimiento de forma remota utilizando un sistema de cirugía robótica de última generación.
¿Cómo fue posible?
El médico controló a distancia un robot quirúrgico equipado con:
Brazos mecánicos de alta precisión
Cámaras de alta definición
Sensores avanzados
Todo esto funcionó gracias a una conexión de alta velocidad que permitió transmitir las órdenes casi en tiempo real, reduciendo al mínimo cualquier retraso.
Precisión a kilómetros de distancia
La intervención requería una exactitud extrema, ya que implicaba trabajar sobre estructuras delicadas como arterias, venas y el propio pulmón.
A pesar de la distancia, el sistema permitió al cirujano:
Manipular instrumentos con precisión milimétrica
Visualizar el área quirúrgica en detalle
Actuar con la misma eficacia que en una operación presencial
Desafíos y resultado
Uno de los principales retos fue garantizar una comunicación fluida y sin interrupciones. En cirugías de este tipo, incluso un pequeño retraso podría marcar la diferencia.
Sin embargo, la operación se completó con éxito, demostrando el potencial de esta tecnología.
Aunque el hecho data de septiembre de 2024, el caso ha vuelto a ganar relevancia, destacando el avance de la tecnología.
