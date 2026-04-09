TEMAS DE HOY:
Mayapa Caja fuerte Antisociales

20ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Operó a distancia y salvó una vida: el hito que revoluciona la medicina

Un cirujano logró extirpar un tumor pulmonar a una paciente ubicada a miles de kilómetros gracias a un sistema robótico de última generación, marcando un hito en la medicina moderna.

Red Uno de Bolivia

09/04/2026 11:29

Cirugía a 5.000 km: el avance médico que parece de ciencia ficción. Imagen captura.
Mundo

Escuchar esta nota

Lo que hasta hace poco parecía imposible, hoy ya es una realidad. Un cirujano en Shanghái logró extirpar un tumor pulmonar a una paciente ubicada a más de 5.000 kilómetros, en Kashgar, en una operación que abre nuevas puertas para la medicina del futuro.

El protagonista de este avance es Li Wei, quien llevó a cabo el procedimiento de forma remota utilizando un sistema de cirugía robótica de última generación.

¿Cómo fue posible?

El médico controló a distancia un robot quirúrgico equipado con:

  • Brazos mecánicos de alta precisión

  • Cámaras de alta definición

  • Sensores avanzados

Todo esto funcionó gracias a una conexión de alta velocidad que permitió transmitir las órdenes casi en tiempo real, reduciendo al mínimo cualquier retraso.

Precisión a kilómetros de distancia

La intervención requería una exactitud extrema, ya que implicaba trabajar sobre estructuras delicadas como arterias, venas y el propio pulmón.

A pesar de la distancia, el sistema permitió al cirujano:

  • Manipular instrumentos con precisión milimétrica

  • Visualizar el área quirúrgica en detalle

  • Actuar con la misma eficacia que en una operación presencial

Desafíos y resultado

Uno de los principales retos fue garantizar una comunicación fluida y sin interrupciones. En cirugías de este tipo, incluso un pequeño retraso podría marcar la diferencia.

Sin embargo, la operación se completó con éxito, demostrando el potencial de esta tecnología.

Aunque el hecho data de septiembre de 2024, el caso ha vuelto a ganar relevancia, destacando el avance de la tecnología.

Mira la programación en Red Uno Play

Comentarios

Más leídas
Más noticias
Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD