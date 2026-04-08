El guía de turismo y fotógrafo de naturaleza, Fagner Roque de Almeida, logró lo que pocos se atreverían a intentar. Durante un safari en la famosa hacienda Caiman, en Mato Grosso del Sur, Fagner divisó a una impresionante sucuri amarilla (también conocida como anaconda amarilla) y decidió acercarse para registrarla en alta definición.

En las imágenes, que ya acumulan miles de reproducciones, se ve a la serpiente "desfilando" con una tranquilidad asombrosa a escasos centímetros de la cámara. Según el guía, la distancia fue de aproximadamente un metro, lo suficiente para apreciar sus colores vibrantes, similares a los de un jaguar.

"Logré acercarme a más o menos un metro. Por ser un animal inofensivo (para los humanos si no se le molesta), podemos aproximarnos siempre manteniendo una distancia segura y respetando su espacio", explicó Fagner para calmar a los usuarios impresionados.

¿Real o Inteligencia Artificial?

Debido a la espectacularidad de las imágenes, muchos internautas cuestionaron si el video era real o una creación de Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, el equipo de g1 MS sometió el material a herramientas de análisis digital y plataformas de detección como Hive Moderation, confirmando que el video es completamente real y no presenta señales de manipulación.

5 Datos "curiosos" (y aterradores) sobre la Reina del Pantanal

Si el video te dejó con la boca abierta, estas curiosidades sobre la Eunectes notaeus te sorprenderán aún más:

¡Girl Power!: En esta especie, las mujeres mandan. Las hembras pueden alcanzar los 4 metros de largo, mientras que los machos rara vez superan los 2.5 metros. Abrazos mortales: No tienen veneno. Su técnica es la constricción: se enroscan en su presa y aprietan hasta provocar un paro cardiorrespiratorio. Dieta extrema: Son capaces de comer desde aves y peces hasta mamíferos como capibaras y ciervos, e incluso se atreven con los yacarés (caimanes). Bolo de reproducción: En la época de celo, la hembra atrae a tantos pretendientes que se forman "bolos" de más de 10 machos enrollados sobre ella durante un mes. Legado sudamericano: De las 4 especies de sucuris que existen en el mundo, esta es la más buscada por los turistas en el Pantanal, aunque también vive en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El mensaje detrás del video

Más allá del impacto visual, Fagner busca desmitificar la idea de que estas serpientes son agresivas por naturaleza. El video demuestra que, si se respeta su hábitat y no se les invade de forma violenta, estos animales son guardianes tranquilos de la biodiversidad.

¿Te atreverías a estar a un metro de esta gigante? El Pantanal sigue demostrando por qué es el escenario más salvaje y fascinante del planeta.

Con información de g1 y Metrópoles.

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