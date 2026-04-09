“Ecos de Bolivia”: La Paz será escenario de la pasarela más alta del mundo

La gerente de Promociones Gloria, Gloria Mariana, anunció la realización de “Ecos de Bolivia”, un evento de moda que se llevará a cabo este jueves 9 de abril en la ciudad de La Paz, destacando como la pasarela más alta del mundo.

El escenario elegido será el mirador Killi Killi, uno de los íconos de la ciudad, que se transformará en un espacio natural para albergar este espectáculo.

Moda con identidad

El evento contará con la participación de 50 modelos provenientes de todo el país, quienes presentarán propuestas que combinan la tradición boliviana con tendencias contemporáneas.

“La Paz será escenario de un evento único (…) donde nuestras modelos desfilarán propuestas que fusionan tradición y vanguardia”, destacó Gloria Mariana.

Enfoque solidario

Además de la moda, el evento tendrá un componente social. Promociones Gloria resaltó que, a través de sus embajadoras, impulsa múltiples iniciativas solidarias.

“Realizamos alrededor de 300 proyectos sociales al año (…) nuestro trabajo también tiene una causa importante”, señaló.

En esta ocasión, la actividad será a beneficio de la Fundación Arcoíris, que trabaja en atención a poblaciones vulnerables.

Durante el evento, el público podrá realizar aportes solidarios mediante un código QR habilitado para donaciones.

Apoyo a la Fundación Arcoíris

Desde la fundación destacaron la importancia de este respaldo, señalando que su labor se enfoca en brindar salud y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

“Hoy se suman corazones nobles como Promociones Gloria (…) son niños y personas que lo necesitan”, indicaron.

Escenario emblemático

La elección del mirador Killi Killi refuerza el carácter del evento, posicionando a La Paz como un punto de encuentro entre cultura, moda y solidaridad.

“Ecos de Bolivia” promete ser una noche que combine estilo, identidad y compromiso social, consolidando a la ciudad maravilla como escenario de eventos de alto impacto.

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