El precio del pollo registró una disminución en los mercados de Santa Cruz, donde actualmente el kilo se comercializa entre Bs 18 y Bs 18,50, según un recorrido realizado en el antiguo mercado Abasto.

Comerciantes señalaron que hace una semana el producto alcanzaba los Bs 20, por lo que la reducción representa un alivio para la economía de las familias que dependen de este alimento básico.

En un recorrido por el sector de carnes, una vendedora indicó que tanto el pollo mairaneño como el industrial mantienen el mismo precio, con una leve baja en los últimos días. Asimismo, aseguró que el abastecimiento es normal, aunque las ventas han disminuido.

“El pollo mairaneño está a Bs 18,50 al detalle y a Bs 18 al por mayor. El industrial se vende al mismo precio”, afirmó la comerciante.

En cuanto a los cortes, la pierna se comercializa a Bs 22 el kilo y la pechuga a Bs 28, precios que, según los comerciantes, se han mantenido estables a diferencia del pollo entero, que es el que ha registrado la reducción.

Los vendedores esperan que la tendencia a la baja continúe, con el objetivo de facilitar el acceso del producto a la población.

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