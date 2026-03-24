“Carísimo y chiquitito”: este es el precio actualizado del pollo en Santa Cruz

El precio del pollo registra un nuevo incremento en los mercados de Santa Cruz, donde el kilo se comercializa entre Bs 20 y Bs 20,50, generando preocupación entre comerciantes y consumidores. Hace apenas una semana y media, el producto se vendía entre Bs 14 y Bs 14,50, lo que evidencia una subida acelerada en pocos días, según indicaron los comerciantes.

Durante un recorrido por centros de abasto, vendedoras confirmaron el alza. “A 20,50 el kilo del mairaneño”, señaló una comerciante, quien además explicó que el precio ha ido aumentando de forma gradual en los últimos días.

Otra vendedora coincidió en que el kilo se encuentra en Bs 20 y recordó que hace poco más de una semana costaba hasta Bs 14,50. Sobre las causas, indicó que los propios granjeros atribuyen el incremento a una menor producción.

El impacto ya se siente en los hogares. Amas de casa aseguran que el alza obliga a reducir las cantidades de compra.

“Yo llevaba dos pollos para dos semanas y ahora llevo uno, pero tiene que alcanzarme porque ya está carísimo y chiquitito”, expresó una compradora.

Otra vecina señaló que antes podía adquirir hasta tres pollos con el dinero que hoy alcanza solo para uno.

“Harto subió el pollo”, lamentó, recordando que años atrás el kilo costaba alrededor de Bs 9.

El encarecimiento del producto, uno de los más consumidos en la canasta familiar, genera ajustes en el presupuesto de las familias cruceñas, mientras persiste la incertidumbre sobre si los precios continuarán en ascenso en los próximos días.

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