¡Atención, amas de casa! Así se encuentra el precio del pollo este viernes en Santa Cruz

Fin de semana a la vista: Conozca cuánto cuesta hoy y qué opinan los vendedores y compradores.

Charles Muñoz Flores

27/02/2026 9:12

La búsqueda de precios antes del fin de semana es habitual para muchas amas de casa que se preparan para sus compras. Este viernes, en un recorrido por el Mercado Mutualista, se constató que el kilo de pollo mairaneño se comercializa a Bs 14,50, un aumento de Bs 0,50 respecto a su precio anterior.

Durante un contacto con El Mañanero, una ama de casa compartió su experiencia: “Sí, comprando pollito… está a 14.50 el kilo. Está accesible ahora”, señaló, destacando que no había adquirido pollo en compras anteriores, pero que el precio actual le parecía razonable.

Por su parte, una comerciante local confirmó la subida mínima:

“¿A 13? Ha subido, no mucho, sí. El abastecimiento está normal”, aseguró.

Este incremento de Bs 0,50 refleja un ajuste leve en los costos del mercado local, manteniendo el abastecimiento estable en la Ciudad de los Anillos, según los vendedores del sector. Para los consumidores, el kilo de pollo continúa siendo accesible mientras se preparan para las comidas de fin de semana.

 

