El límite volvió a romperse. En las imponentes olas de Nazaré, el surfista Sebastian Steudtner protagonizó una hazaña que ya forma parte de la historia: surfeó una ola de 26,2 metros, la más alta jamás registrada en este deporte.

La escena parece sacada de una película, pero es real. Una pared de agua gigantesca, velocidad extrema y un margen de error mínimo. En ese contexto, Steudtner no solo se mantuvo en pie, sino que logró dominar una de las olas más desafiantes del planeta.

¿Por qué Nazaré?

El fenómeno no es casual. Nazaré es considerada la meca del surf de olas gigantes debido a su geografía submarina, que amplifica el tamaño de las olas y genera condiciones únicas en el mundo.

Allí, cada temporada, los mejores surfistas buscan superar sus propios límites… y los del océano.

Una hazaña sin precedentes

Altura de la ola: 26,2 metros

Récord mundial en surf de olas gigantes

Condiciones extremas y alto riesgo

La magnitud del logro no solo radica en el tamaño de la ola, sino en el control, la técnica y la valentía necesarios para enfrentarla.

Más allá del récord

Este hito redefine lo posible en el surf y confirma una tendencia: los límites del deporte siguen expandiéndose.

Cada año, las olas parecen más grandes y los desafíos más extremos. Y, aun así, hay quienes están dispuestos a enfrentarlos.

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