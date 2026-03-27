Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la cuarta semana de marzo

El dólar paralelo en Bolivia registró fluctuaciones moderadas durante la última semana de marzo, manteniéndose dentro de un rango estrecho y sin variaciones abruptas, según reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Entre el lunes 23 y el viernes 27, la divisa estadounidense mostró ligeros movimientos tanto en su cotización de venta como de compra, reflejando una dinámica estable dentro del mercado informal.

Cotización día por día

Durante el periodo analizado, la cotización del dólar paralelo fue la siguiente:

Lunes 23 de marzo

Venta: Bs 9,27 | Compra: Bs 9,28

Martes 24 de marzo

Venta: Bs 9,28 | Compra: Bs 9,30

Subió levemente

Miércoles 25 de marzo

Venta: Bs 9,26 | Compra: Bs 9,28

Se observó una ligera baja

Jueves 26 de marzo

Venta: Bs 9,29 | Compra: Bs 9,31

Se registró el punto más alto de la semana

Viernes 27 de marzo

Venta: Bs 9,29 | Compra: Bs 9,30

Tendencia semanal

En términos generales, la divisa osciló dentro de un margen reducido, con variaciones de apenas centavos entre el valor más bajo y el más alto del periodo analizado. Este comportamiento sugiere una etapa de relativa estabilidad dentro del mercado paralelo, sin presiones significativas que impulsen cambios bruscos en la cotización.

Este escenario se produce en un contexto marcado por el acceso limitado a dólares a través de canales oficiales, lo que ha consolidado al mercado paralelo como una referencia relevante tanto para sectores económicos como para la población en general.

Aunque el mercado informal no forma parte del sistema financiero regulado, sus valores continúan siendo utilizados como referencia en transacciones cotidianas, reflejando su creciente influencia en la dinámica económica del país.

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