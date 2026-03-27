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Accidente en Los Yungas: bus se vuelca en la vía La Asunta–Chulumani

El hecho se registró cerca de las 04:45 en el sector de Charobamba, donde el vehículo terminó con un vuelco lateral.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/03/2026 11:00

Foto: Accidente en el tramo Asunta - Chulumani. RRSS.
La Paz

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Un bus del sindicato Trans 15 de Agosto sufrió un accidente la madrugada de este viernes en el tramo que conecta La Asunta con Chulumani, en la región de Los Yungas.

El hecho se registró cerca de las 04:45 en el sector de Charobamba, donde el vehículo terminó con un vuelco lateral.

De acuerdo con reportes preliminares, se presume que el mal estado del camino habría sido uno de los factores que provocó el accidente.

 

 

Las condiciones de la vía en esta región suelen verse afectadas, especialmente durante la temporada de lluvias.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de víctimas fatales. Las autoridades continúan recabando información para establecer las circunstancias del hecho.

 

 

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