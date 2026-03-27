"Aún pregunta por su papá": Pequeña enfrenta la orfandad tras tragedia aérea en El Alto

A un mes de la tragedia aérea ocurrida en El Alto, que dejó más de 20 personas fallecidas, continúan surgiendo historias que reflejan el profundo impacto humano del hecho. Una de ellas es la de una niña de apenas cuatro años que quedó en la orfandad y hoy está bajo el cuidado de sus abuelos, ambos de la tercera edad.

“Es un caso demasiado sensible. La menor pregunta por sus padres y no entiende lo que ha sucedido”, explicó la abogada Ruby Castro, quien junto a Diego Farrachol asumió la defensa legal de la niña.

La pequeña, que vivía en La Paz con su padre —quien falleció en el accidente—, fue trasladada a la comunidad de sus abuelos, quienes ahora asumen su custodia. Sin embargo, la situación es compleja: ambos superan los 70 años y temen por el futuro de la menor.

“Imagínese si para un adulto es difícil entender la muerte, para una niña de esa edad es mucho más duro. Ella sigue esperando que su papá regrese”, relataron sus representantes legales.

En el plano institucional, se confirmó que existen acercamientos con autoridades del Gobierno para brindar apoyo en salud, educación y vivienda. No obstante, aún no se han definido montos ni mecanismos concretos de indemnización.

“No estamos pidiendo ayuda, estamos exigiendo que se cumplan sus derechos”, enfatizó Castro, haciendo referencia a la protección que establece la normativa boliviana para niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales desafíos es garantizar que cualquier compensación económica o beneficio llegue efectivamente a la menor. Para ello, los abogados indicaron que se encuentran gestionando su participación formal en el proceso ante el Ministerio Público.

Además, alertaron sobre la urgente necesidad de atención psicológica, ya que la niña aún no comprende la pérdida de su padre. }

“Se está gestionando ese apoyo, porque es fundamental para que pueda asimilar esta situación de manera progresiva”, añadieron.

El caso también refleja una preocupación mayor: la situación de otras familias afectadas que aún no acceden a orientación legal. En ese sentido, los abogados anunciaron que brindarán apoyo a quienes atraviesen circunstancias similares.

A un mes del accidente, el dolor persiste en muchas familias bolivianas. Mientras avanzan las investigaciones, el país sigue atento a que las víctimas —especialmente las más vulnerables— reciban no solo justicia, sino también el respaldo necesario para reconstruir sus vidas.

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