“Desde niño sabía que llegaría lejos”: el profe que formó a Miguelito llora de emoción

La emoción aún está intacta. Tras el gol que ilusiona a Bolivia con el Mundial 2026, una historia vuelve a tomar fuerza: la de los inicios de Miguelito, contada por quien lo vio nacer futbolísticamente, el profesor Ronald Pacheco.

Desde un modesto coliseo, donde hoy aún resuenan los recuerdos, el formador revive los primeros pasos del ahora jugador de la selección boliviana. “Desde muy chico tenía un potencial. Yo decía que esta camada me iba a llevar a un mundial”, confiesa con orgullo.

Miguelito llegó a su escuela a los seis años. Ya entonces mostraba algo distinto. No solo jugaba, destacaba. Participaba en categorías superiores y competía con niños mayores, acumulando experiencia que hoy se refleja en su temple dentro de la cancha.

El futsal fue clave en su formación. En espacios reducidos, desarrolló esa habilidad que hoy lo caracteriza: gambetas cortas, rapidez mental y precisión. “El fútbol salón le dio esa base. Por eso se desenvuelve así en el campo”, explica Pacheco.

Los logros llegaron temprano. Campeonatos nacionales en Tarija, Oruro y Bermejo lo posicionaron como uno de los mejores talentos del país desde niño. Pero más allá del talento, el profesor destaca los valores.

“Nunca perdió la humildad. Siempre vuelve, siempre escribe”, cuenta. Incluso recuerda cómo, pese a oportunidades mayores, Miguelito no dudaba en acompañarlo en torneos, reafirmando su compromiso y cercanía.

El gol reciente no solo fue celebrado, fue sentido. “Lloré de felicidad. Mi esposa y yo lloramos mucho. Es una emoción que se siente en el corazón”, relata el entrenador.

Disciplina, humildad y pasión. Esos fueron los pilares que marcaron su formación. Hoy, ese niño que recorría el coliseo con un balón en los pies está en México, siendo protagonista y regalando alegrías a todo un país.

Y mientras Bolivia sueña, su profesor también. Porque detrás de cada gol, hay una historia… y alguien que siempre creyó.

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