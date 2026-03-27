Santos FC destaca a Miguel Terceros tras su gol en el triunfo de Bolivia ante Surinam

El club brasileño resaltó en redes el aporte del boliviano, figura en la victoria que acerca a La Verde al Mundial 2026.
27/03/2026 8:26
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El club Santos FC de Brasil celebró en sus redes sociales la destacada actuación de Miguel Terceros, extremo zurdo de la Selección Nacional de Bolivia, quien anotó el gol del triunfo ante Surinam en el partido de repesca rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Santos FC reconoció la actuación de su jugador con un mensaje en redes: “¡Gol del chico del Aldea para la Selección Nacional!”, destacando la importancia de Miguelito en el desempeño de Bolivia.
El mediocampista, convocado también para el partido liguero de Santos frente a Mirassol, es la principal esperanza del club brasileño y del país para que Bolivia vuelva a tener representación en un Mundial tras 12 años de espera.
Con su velocidad, técnica y capacidad goleadora, Miguel Terceros se perfila como la pieza clave tanto para su club como para la selección en la ruta hacia el Mundial 2026.
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