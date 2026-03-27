Santos FC destaca a Miguel Terceros tras su gol en el triunfo de Bolivia ante Surinam

El club Santos FC de Brasil celebró en sus redes sociales la destacada actuación de Miguel Terceros, extremo zurdo de la Selección Nacional de Bolivia, quien anotó el gol del triunfo ante Surinam en el partido de repesca rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Bolivia venció 2-1 a Surinam en Monterrey y se clasificó para la final de la repesca, donde enfrentará a Irak el martes 31 de marzo. Terceros volvió a ser la figura del equipo, consolidándose como el goleador del plantel con ocho tantos en apenas dos años en la selección absoluta, incluyendo siete en las pasadas eliminatorias.

Santos FC reconoció la actuación de su jugador con un mensaje en redes: “¡Gol del chico del Aldea para la Selección Nacional!”, destacando la importancia de Miguelito en el desempeño de Bolivia.

El mediocampista, convocado también para el partido liguero de Santos frente a Mirassol, es la principal esperanza del club brasileño y del país para que Bolivia vuelva a tener representación en un Mundial tras 12 años de espera.

Con su velocidad, técnica y capacidad goleadora, Miguel Terceros se perfila como la pieza clave tanto para su club como para la selección en la ruta hacia el Mundial 2026.

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