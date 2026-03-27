“A un paso del Mundial”: prensa internacional destaca remontada de Bolivia ante Surinam

La histórica remontada de Bolivia ante Surinam por 2-1 en el repechaje rumbo al Mundial 2026 no solo encendió la ilusión del país, sino que también generó una fuerte repercusión en medios internacionales, que coincidieron en resaltar el carácter del equipo y su cercanía a la clasificación.

Desde Argentina, el diario La Nación puso el foco en el dramatismo del encuentro y el contexto histórico, subrayando que Bolivia está “a un partido de volver a un Mundial tras 32 años”. El medio destacó la remontada como un punto de quiebre emocional, reflejado en escenas como las lágrimas del capitán Luis Haquín durante el himno.

En la misma línea, Clarín calificó el triunfo como una reacción “al borde del precipicio”, resaltando que la clasificación se sostuvo en “siete minutos que pasarán a la historia del fútbol boliviano”, en alusión a los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros.

Por su parte, la cadena ESPN Deportes enfatizó el análisis táctico del partido, destacando el cambio de ritmo de Bolivia en el segundo tiempo y el impacto de los jugadores que ingresaron desde el banco. Además, señaló a Terceros como la gran figura del encuentro, no solo por el gol de penal, sino por su influencia en el juego ofensivo.

Desde México, donde se disputó el partido, el portal Quadratín Querétaro resaltó el ambiente vivido en el estadio de Monterrey, describiéndolo como “un adelanto del Mundial 2026”, con más de 33 mil aficionados y una fuerte presencia de hinchas bolivianos que transformaron el escenario en una “sucursal” de la Verde.

Asimismo, Claro Sports y TyC Sports coincidieron en destacar la resiliencia del equipo dirigido por Óscar Villegas, que logró revertir el marcador en apenas cinco minutos tras estar en desventaja, consolidando una victoria clave en el camino al Mundial.

El consenso mediático internacional también resaltó el papel determinante del arquero Guillermo Viscarra, cuyas intervenciones fueron calificadas como decisivas para sostener al equipo en los momentos más críticos del partido.

La victoria de Bolivia no solo fue vista como un resultado deportivo, sino como una historia de superación y esperanza. Medios de distintos países coincidieron en que la “Verde” está ante una oportunidad histórica de romper una ausencia mundialista que se remonta a Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994.

Ahora, el siguiente desafío será frente a Irak, en un duelo definitivo que definirá si Bolivia concreta su regreso a la élite del fútbol mundial. Mientras tanto, la repercusión internacional confirma que el sueño boliviano ya trasciende fronteras.

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