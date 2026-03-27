Alta demanda de pescado por Semana Santa: ¿cuál es el precio?

Durante la Semana Santa, la venta de pescado se incrementa notablemente en el mercado Los Bosques, en Santa Cruz, donde los comerciantes aseguran que hay bastante producto y opciones para todos los bolsillos.

“El sábalo es uno de los más buscados. Se está vendiendo en 50, 70 y 80 bolivianos, dependiendo del tamaño, y los más grandes pueden llegar hasta los 120 bolivianos”, explicó una vendedora del sector.

Asimismo, el pacú también tiene buena salida, con un precio aproximado de 40 bolivianos el kilo y disponible en diferentes tamaños.

La diversidad de productos es otro de los puntos fuertes del mercado. El pescado que se comercializa proviene de distintas regiones del país, como el Chapare, donde se obtiene pacú, sabalitos y surubí; mientras que del Beni llegan especies como surubí, corvina, tucunaré y tilapia.

Además, desde el sur del país, en zonas como Bermejo y Villamontes, se abastece el mercado con sábalo, dorado y bagre. A esto se suma la importación desde Argentina, que aporta sábalo y boga, ampliando aún más la oferta para los consumidores.

Los comerciantes invitan a la población a visitar el mercado Los Bosques, destacando la frescura de los productos y la posibilidad de elegir entre una amplia gama de precios y especies.

“Tenemos de todo precio y variedad. Invitamos a la gente a que venga a conocer y consumir pescado fresco”, señalaron.

Con esta oferta diversa y accesible, el mercado se posiciona como uno de los principales puntos de abastecimiento durante esta temporada.

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