Ganaderos ven positivo endurecimiento de penas contra el abigeato

Asociados a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz recibieron con beneplácito la nueva ley contra el abigeato (513/2024-2025), aprobada por el Gobierno, que endurece las sanciones y establece penas de hasta ocho años de prisión en casos graves de robo de ganado.

El presidente de la institución, Alex Justiniano, destacó que la normativa apunta a fortalecer la protección del sector agropecuario mediante mayores controles y una lucha más directa contra este delito.

“Con esta nueva ley vamos a lograr que estos delincuentes la piensen dos veces antes de actuar y robar nuestro ganado. La antigua ley era muy permisiva, ya que solo sancionaba con hasta cuatro años de cárcel; ahora se incrementa la sanción”, afirmó.

Justiniano también señaló que el abigeato ha generado importantes pérdidas económicas para el sector ganadero. Según registros de 2024, la afectación alcanzó aproximadamente los $us 5 millones anuales.

Ayer, en el marco de la inauguración de Agropecruz 2026, el presidente Rodrigo Paz promulgó dos leyes en favor de los productores, la primera fue la Ley 157 que permite convertir pequeñas propiedades en medianas y la Ley de lucha contra el abigeato, esta nueva ley modifica a la Ley 1102.

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