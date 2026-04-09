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¡Insólito! Un loro recorre el fondo del mar en su propio “submarino”

Un loro llamado Bebe se volvió tendencia tras aparecer dentro de un pequeño submarino casero en el mar, en un video que mezcla sorpresa, ternura y preocupación.

Silvia Sanchez

09/04/2026 14:02

¡Insólito! Un loro recorre el fondo del mar en su propio “submarino”. Imagen captura.
Mundo

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Lo que parece una escena de película se volvió realidad… y viral. Un loro llamado Bebe está conquistando internet tras ser grabado mientras “explora” el fondo del mar en las aguas de Bahamas, dentro de un pequeño submarino diseñado especialmente para él.

El video muestra al ave dentro de una cápsula transparente sumergida, en una embarcación casera equipada —según se observa— con sistema de ventilación, suministro de aire y una alarma de oxígeno.

Creatividad que sorprende… y preocupa

La idea de su dueño generó miles de reacciones en redes sociales:

  • Usuarios que destacan la creatividad del invento

  • Otros que lo consideran un acto riesgoso

  • Comentarios que abren el debate sobre el bienestar animal

El contraste entre lo llamativo del momento y las posibles implicaciones para el loro es lo que impulsó su viralización.

Un video que no deja de crecer

Las imágenes ya acumulan miles de reproducciones y continúan circulando en distintas plataformas, donde cada vez más usuarios opinan sobre el caso.

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