¡Insólito! Un loro recorre el fondo del mar en su propio “submarino”

Lo que parece una escena de película se volvió realidad… y viral. Un loro llamado Bebe está conquistando internet tras ser grabado mientras “explora” el fondo del mar en las aguas de Bahamas, dentro de un pequeño submarino diseñado especialmente para él.

El video muestra al ave dentro de una cápsula transparente sumergida, en una embarcación casera equipada —según se observa— con sistema de ventilación, suministro de aire y una alarma de oxígeno.

Creatividad que sorprende… y preocupa

La idea de su dueño generó miles de reacciones en redes sociales:

Usuarios que destacan la creatividad del invento

Otros que lo consideran un acto riesgoso

Comentarios que abren el debate sobre el bienestar animal

El contraste entre lo llamativo del momento y las posibles implicaciones para el loro es lo que impulsó su viralización.

Un video que no deja de crecer

Las imágenes ya acumulan miles de reproducciones y continúan circulando en distintas plataformas, donde cada vez más usuarios opinan sobre el caso.

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