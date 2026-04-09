¡Insólito! Jugador fue expulsado por lanzar el balón al rostro de un rival

Un episodio poco común marcó el inicio de la Copa Libertadores 2026 durante el duelo entre Cerro Porteño y Sporting Cristal. El protagonista fue Cecilio Domínguez, quien se fue expulsado en el cierre del primer tiempo tras una acción que generó polémica.

Corrían los 40 minutos cuando el jugador paraguayo se apresuró a ejecutar un saque lateral. En medio de la jugada, el balón terminó impactando directamente en el rostro de Maxloren Castro, que se encontraba muy cerca intentando impedir la reanudación.

La situación obligó la intervención del VAR, que fue revisada por el árbitro argentino Darío Herrera. Tras analizar la acción, se determinó la expulsión de Domínguez, mientras que el futbolista peruano también fue sancionado con tarjeta amarilla por obstruir la jugada.

El compromiso, disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, finalizó igualado 1-1, dejando como uno de los momentos más comentados la curiosa jugada que terminó con un hombre menos para el conjunto paraguayo.

En conferencia de prensa, el entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, evitó profundizar en la polémica y aseguró que no logró apreciar con claridad si la acción fue intencional o producto de la cercanía entre ambos jugadores.

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