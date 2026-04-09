Trabajadores en salud cumplen segundo día de paro en Santa Cruz por salarios adeudados

Este jueves, trabajadores en salud del departamento de Santa Cruz cumplen el segundo día consecutivo de paro, en el marco de una medida de 72 horas, en demanda del pago de salarios adeudados por parte del Gobierno Municipal.

El representante de Fesirmes, Daniel Gutiérrez, señaló que la protesta responde al incumplimiento de un pliego presentado a la Alcaldía cruceña.

“El mes de febrero nos han cancelado al 40%, nos están debiendo el 60%. Además, se adeuda el mes de marzo. En los centros de salud no hay insumos, no hay medicamentos ni papelería para emitir recetas médicas a la población”, denunció.

Durante la jornada, trabajadores del sector se movilizaron hasta dependencias de la Alcaldía en el centro de la ciudad en busca de respuestas; sin embargo, la dirigencia aseguró que no encontraron autoridades que brinden explicaciones sobre el retraso en los pagos.

El paro afecta la atención en centros de salud, en medio de reclamos por la falta de recursos y condiciones para la atención médica.

Mira la programación en Red Uno Play