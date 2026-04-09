El vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que el Gobierno municipal está obligado a dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional que dispone la cesión de los predios del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, tras haberse agotado todas las instancias judiciales.

“El Gobierno municipal debe dar cumplimiento a esta sentencia. Se han agotado todas las vías legales para tratar de frenar esto y se ha procedido, a través de las direcciones correspondientes, a ejecutar lo que establece el fallo constitucional”, señaló.

En relación a las protestas surgidas tras la emisión del fallo, Montenegro instó a los sectores movilizados a dirigir sus reclamos hacia los magistrados Petronilo Flores Condori e Isidora Jiménez Castro, quienes firmaron la resolución.

“Estas dos personas, obviando toda la información que el municipio presentó en reiteradas ocasiones, firmaron la sentencia. Nos hemos cansado de advertir que este fallo era ilegal; sin embargo, la sentencia está y es de cumplimiento obligatorio”, sostuvo.

El vocero también cuestionó la falta de respaldo institucional durante el proceso, asegurando que la Alcaldía enfrentó el caso en solitario durante más de un año.

“Hoy las personas que deben responder no es el alcalde, son los concejales que no hicieron nada y ahora se quieren pronunciar, cuando incluso estaban involucrados en esta sentencia constitucional”, afirmó.

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