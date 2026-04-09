“No tengo nada que ocultar”: Medinaceli rechaza acusaciones en su interpelación

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, comparece este jueves ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de una interpelación vinculada a la importación de petróleo y denuncias de un supuesto sobreprecio.

Durante su intervención, la autoridad fue enfática al rechazar cualquier acusación de corrupción.

“Yo nunca he participado en actos de corrupción y, de hecho, no tengo nada que ocultar”, afirmó.

Defensa y apertura al diálogo

Medinaceli aseguró que su presencia en el hemiciclo responde a su disposición de aclarar las dudas planteadas por los legisladores.

“Estoy abierto a cualquier diálogo constructivo”, sostuvo, al tiempo de remarcar el respeto hacia la Asamblea y la importancia de responder a las preguntas formuladas.

Contexto del conflicto

La interpelación se centra en:

La importación de petróleo

Los contratos con empresas intermediarias

Un presunto sobreprecio en las operaciones

El tema se da en un contexto de tensión por el abastecimiento de combustibles, que en días pasados derivó en medidas de presión por parte del sector transporte.

Reuniones previas

El ministro también recordó que sostuvo encuentros recientes con transportistas en el departamento de Oruro, quienes impulsaron protestas y bloqueos ante la situación del combustible.

La sesión de interpelación se reinstaló pasado el mediodía, tras la verificación del quórum, dando paso a la lectura del pliego de preguntas que deberá responder la autoridad.

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