Diputado Rada: "No se notificó a Medinacelli, esto retrasó el proceso"

La Asamblea Legislativa vivió una nueva jornada tensa en torno a la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medicancelli, en medio de cruces de acusaciones, cuestionamientos al procedimiento y exigencias de respuestas concretas sobre la crisis en el sector.

La sesión, que había quedado en pausa por varias semanas, fue retomada en medio de críticas por la forma en que se intenta reactivar el proceso, lo que generó división entre legisladores.

“Queremos interpelarlo, que se siente y responda. De nada sirve censurarlo sin que dé explicaciones al país”, afirmó el diputado del PDC, Ricardo Rada.

El legislador cuestionó además fallas en el proceso, señalando que no se habría cumplido con la notificación formal al ministro para su asistencia, lo que impidió avanzar en la interpelación.

“Se han cometido errores procedimentales. Si el ministro dice que está dispuesto a responder, entonces hay que notificarlo correctamente”, sostuvo.

Entre los principales puntos que los legisladores buscan esclarecer están el origen de los problemas en la cadena de suministro de combustibles, los procesos iniciados por irregularidades y las medidas estructurales para evitar una nueva crisis.

El debate también se trasladó al futuro del sector hidrocarburífero, donde surgieron propuestas para reestructurar YPFB y abrir el mercado a la inversión privada.

“Hoy toda la cadena está en manos del Estado y eso ha generado problemas. Se necesita competencia y reglas claras”, indicó el diputado.

Asimismo, se planteó la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos que incentive la inversión, modifique el régimen tributario y garantice seguridad jurídica a empresas nacionales e internacionales.

La sesión fue convocada nuevamente para horas de la mañana, donde se prevé retomar el tratamiento de la interpelación en un ambiente aún marcado por la tensión política.

El desenlace de este proceso será clave para definir responsabilidades y posibles cambios en la conducción del sector energético del país.

Mira la programación en Red Uno Play