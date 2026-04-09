¿Hubo sobreprecio? Interpelan a ministro de Hidrocarburos en la ALP

La interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se instaló este jueves en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en medio de cuestionamientos sobre un presunto sobreprecio en la adquisición de crudo y combustibles.

El proceso legislativo comenzó con la exposición de los interpelantes, quienes formularon un pliego de preguntas centradas en la política de abastecimiento, los contratos suscritos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el incremento en los costos por barril respecto a gestiones anteriores.

“¿Cómo explica que se estén pagando precios por barril sustancialmente más altos que en la anterior gestión?”, fue una de las interrogantes planteadas durante la sesión.

Entre los cuestionamientos también se incluyó la modalidad de contratación utilizada, ya que legisladores observaron que se habría optado por invitación directa en lugar de un proceso competitivo que permita reducir costos.

Asimismo, se solicitó información sobre la participación del ministerio en la supervisión de estos contratos, así como si el presidente del Estado fue informado sobre las condiciones económicas de los mismos.

“¿Qué criterios técnicos o financieros justificaron contratar a una empresa con precios superiores a los anteriores?”, se consultó en la sesión.

El procedimiento contempla que cada interpelante tenga un tiempo de exposición, tras lo cual el ministro deberá responder a las preguntas, seguido de una fase de réplica.

El debate también gira en torno a la calidad de los carburantes y la transparencia en los procesos de contratación, temas que han generado preocupación en la población.

La interpelación se desarrolla en medio de expectativa, ya que sus conclusiones podrían derivar en decisiones políticas sobre la continuidad de la autoridad en el cargo.

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