Paro nacional en salud se cumple con marcha en La Paz y advertencia de nuevas medidas

Trabajadores en salud de todo el país acataron un paro de 24 horas este jueves 9 de abril, acompañado de movilizaciones en el centro de la ciudad de La Paz, donde marcharon hasta el Ministerio de Salud exigiendo respuestas a sus demandas.

La medida fue asumida en reclamo por la falta de insumos médicos, medicamentos, condiciones laborales adecuadas y denuncias de despidos injustificados en distintos niveles del sistema de salud.

“No tenemos insumos médicos, los servicios están siendo afectados y hay despidos injustificados. No hay otra forma de hacernos escuchar”, manifestó uno de los trabajadores movilizados.

Los manifestantes aseguran que las autoridades no han cumplido con sus demandas, entre ellas la mejora en la asignación de recursos, mantenimiento de equipos y respeto a la estabilidad laboral.

“Hemos pedido mejores condiciones de trabajo, pero no hay respuesta. Por eso estamos movilizados”, señalaron.

El pliego petitorio incluye más de 15 puntos, siendo el principal el respeto a la estabilidad laboral y al decreto que rige al sector salud a nivel nacional.

La marcha llegó hasta inmediaciones del Ministerio de Salud, donde los trabajadores realizaron un mitin con la intención de ser atendidos por la ministra, a quien consideran la única autoridad capaz de dar soluciones.

“Si no hay respuesta, vamos a radicalizar las medidas con un paro de 48 horas”, advirtieron.

La medida afectó la atención en hospitales públicos, donde se suspendieron consultas externas y especialidades, manteniéndose únicamente los servicios de emergencia.

La falta de información generó confusión en la población, ya que muchas personas acudieron desde tempranas horas a centros de salud sin conocer la suspensión de atención.

El conflicto continúa sin solución, mientras el sector salud no descarta intensificar sus medidas de presión en los próximos días.

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