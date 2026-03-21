Estudiantes bolivianas avanzan en anticonceptivo masculino reversible a partir de papaya

Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), en El Alto, Bolivia, desarrolló un anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de papaya. La propuesta busca ampliar las opciones de planificación familiar y equilibrar la responsabilidad entre hombres y mujeres.

El producto, denominado Carispermex, es una fórmula granulada efervescente con sabor a café que se administra de forma oral. Según sus creadoras, una dosis diaria durante 10 días permitiría inhibir la producción de espermatozoides por aproximadamente un mes.

Cómo funciona el producto

El proceso comienza con la selección y secado de semillas de papaya, seguido de su trituración y maceración para extraer el principio activo. A esta base se añaden componentes como bicarbonato de sodio y ácido cítrico para generar el efecto efervescente.

Las estudiantes explicaron que el compuesto puede inducir una azoospermia temporal, es decir, la ausencia de espermatozoides, con la posibilidad de revertir el efecto tras suspender su uso.

Enfoque en salud y equidad

El proyecto surgió como respuesta a los efectos adversos de anticonceptivos hormonales en mujeres. La iniciativa apunta a ofrecer alternativas que distribuyan de forma más equitativa la planificación familiar.

Además, destacaron que la semilla de papaya tiene usos tradicionales en comunidades bolivianas, lo que refuerza su interés como materia prima en aplicaciones farmacéuticas.

Fase experimental

El docente Servando Gutiérrez señaló que la investigación incluyó el análisis químico de la semilla y la formulación del producto, aunque aclaró que el desarrollo aún requiere ensayos clínicos para validar su eficacia y seguridad en humanos.

El proyecto se enmarca en un modelo educativo práctico y busca responder a una necesidad social mediante la investigación aplicada.

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