Aprendizaje semipresencial permite estudiar y trabajar sin descuidar responsabilidades

El modelo de aprendizaje semipresencial es una de las alternativas más efectivas para quienes buscan equilibrar estudio, trabajo y responsabilidades personales. Para quienes consideran que el tiempo es uno de los recursos más limitados, esta modalidad brinda flexibilidad y accesibilidad, además de proponer una forma renovada de entender la educación, adaptada a la realidad de muchas personas.

Francisco Sánchez, estudiante de Ingeniería Comercial en Unifranz Online de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que: “Nosotros, de áreas rurales, pensábamos que la universidad era solo para las personas que tienen plata. Pero viendo la realidad, no es tanto así. Un sueño que yo siempre tenía era poder encontrar una universidad que tenga un sistema de modalidad semipresencial o tal vez online. Ahora estoy estudiando ingeniería comercial y estoy en cuarto semestre”, destaca.

Francisco, situado en la provincia Tapacarí en Cochabamba, tiene 34 años y conforma una familia junto a su esposa e hijo. Su testimonio evidencia cómo este modelo rompe barreras tradicionales de acceso a la educación superior.

Una de las principales ventajas del aprendizaje semipresencial es la flexibilidad horaria. Al combinar sesiones presenciales con plataformas virtuales disponibles las 24 horas, los estudiantes pueden organizar su tiempo de acuerdo con sus necesidades.

Francisco, explica desde su realidad cotidiana que actualmente trabaja para una fundación, es una fundación que realiza ayuda humanitaria a las familias más vulnerables. El trabajo que realizo aquí en Cochabamba es de 8:30 a 17:30, entonces yo saco el tiempo necesario en las noches para poder estudiar. Es una oportunidad, Este sistema de modalidad online me está permitiendo que yo pueda terminar la universidad”, asegura Sánchez.

Este modelo permite que personas con jornadas laborales completas o responsabilidades familiares puedan continuar su formación sin abandonar otras áreas de su vida.

“Uno de los grandes resultados y valor que entrega Unifranz Online es el equilibrio que logran al estudiar y, al mismo tiempo, trabajar y atender las actividades familiares”, sostiene Óscar Ágreda, presidente ejecutivo de Unifranz.

El uso de este modelo de aprendizaje, con sesiones de estudio de mínimo de 60 minutos al día, facilita la continuidad académica sin generar sobrecarga. Además, reduce costos de transporte y tiempo de traslado, lo que resulta clave en las comunidades alejadas de la ciudad.

Otra fortaleza del sistema es el desarrollo de la autogestión. Los estudiantes aprenden a organizar su tiempo, priorizar tareas y cumplir objetivos, habilidades altamente valoradas en el mercado laboral. Esta autonomía no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece la disciplina y la responsabilidad personal.

El aprendizaje semipresencial también logra un equilibrio entre interacción humana y educación digital. Las sesiones presenciales, que suelen realizarse una vez por semana, permiten fortalecer el networking, resolver dudas y participar en actividades prácticas. Por otro lado, los entornos virtuales facilitan el acceso continuo a contenidos, foros y herramientas colaborativas.

En este sentido, el rol del estudiante cambia: deja de ser un receptor pasivo para convertirse en protagonista de su propio proceso formativo. Esta dinámica permite aplicar lo aprendido directamente en el entorno laboral, generando un doble beneficio: avanzar en la carrera profesional y aportar valor en el trabajo.

El impacto de este modelo también se refleja en el entorno laboral. Ángel Reyna, gerente regional de FH Bolivia, destaca el desempeño de Sánchez.

“Francisco realmente es un ejemplo de persona, un ejemplo de padre de familia, también de compañero de trabajo. Cada vez que aprende algo nuevo, pone en práctica, mostrándonos cosas nuevas que seguramente está aprendiendo y, a la vez, está tratando de compartir también. Es algo que nosotros valoramos mucho”, sostiene Reyna.

Esto demuestra cómo el aprendizaje semipresencial no solo beneficia al estudiante, sino también a las organizaciones donde trabaja.

Además, esta modalidad contribuye a la inclusión educativa, permitiendo que personas de áreas rurales o con limitaciones económicas accedan a formación universitaria. La validación oficial de este modelo en Bolivia, junto con el acceso a tecnologías digitales, ha ampliado significativamente las oportunidades de educación superior.

Este aprendizaje semipresencial no solo facilita estudiar y trabajar al mismo tiempo, sino que también impulsa proyectos de vida. Francisco lo resume con claridad: “Mi sueño es tener un emprendimiento cuando termine la universidad, y así generar mi propio ingreso económico y ser yo mismo el gerente de la empresa”, sostiene.

Este modelo representa una evolución de la educación tradicional hacia un sistema más flexible, inclusivo y adaptado a las necesidades actuales. Permite a los estudiantes avanzar sin renunciar a sus responsabilidades, demostrando que estudiar y trabajar no solo es posible, sino también una oportunidad para crecer de manera integral.

Mira la programación en Red Uno Play