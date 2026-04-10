La interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por los contratos de importación de crudo, derivó este jueves en un choque frontal entre los diputados Lissa Claros (Alianza Libre) y Ricardo Rada (PDC). Lo que inició como un cuestionamiento técnico a la política energética de YPFB terminó en un escándalo de acusaciones mutuas que puso en duda la integridad ética del Legislativo boliviano.

La diputada Claros no ocultó su indignación tras confirmarse que el ministro no sería censurado. Según la legisladora, la sesión estuvo viciada por una interpretación "aberrante" de la Constitución que bloqueó la posibilidad de un ajuste en el gabinete de Rodrigo Paz. Claros fue más allá al denunciar un presunto esquema de corrupción en los pasillos de la Asamblea, asegurando que se utilizaron QR, ofertas de puestos de trabajo y "maletines" para garantizar el voto de confianza a la autoridad gubernamental.

"Es difícil mostrar las transferencias, pero todos sabemos lo que pasó. El colega Rada llevó a varios parlamentarios donde estaban los ministros y, coincidentemente, todos ellos votaron a favor", disparó Claros, añadiendo que este nivel de "compra de conciencias" no lo había presenciado ni en las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS).

Por su parte, Ricardo Rada rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de "tozudas" y fruto de la "impotencia" de una bancada que, a su juicio, intentó atropellar los procedimientos legislativos. Rada defendió su cercanía con los ministros durante la sesión, explicando que solo acompañó a dos colegas para gestionar trámites administrativos de viaje. Para el diputado del PDC, la intención de la oposición no es fiscalizar, sino desestabilizar al Gobierno mediante una alianza política que busca un futuro revocatorio.

Rada sostuvo que no correspondía censurar a un ministro con apenas cinco meses en el cargo, apelando a la necesidad de mantener la estabilidad del país para resolver la crisis de los combustibles. "No podemos censurar por una pulseta política; el pueblo le dio la confianza al presidente Paz por cinco años", argumentó, instando a la unidad en lugar de los ataques personales.

El enfrentamiento cerró con una advertencia de Claros, quien aseguró que este "modus operandi" se repetirá en la aprobación de créditos y leyes estratégicas, mientras que Rada adelantó que, aunque hoy apoyaron al ministro, serán implacables en la próxima interpelación si no se resuelve de inmediato el problema de la calidad del combustible que afecta al sector transporte.

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