"Están siendo mal utilizados": Clausuran cuatro minicines en el centro de Cochabamba

En lo que las autoridades han calificado como un golpe a los negocios que funcionan bajo fachadas falsas, la Intendencia Municipal de Cochabamba clausuró este viernes cuatro establecimientos que, bajo el rótulo de "minicines", operaban como moteles clandestinos en pleno corazón de la ciudad.

El operativo, que recorrió varios puntos de la Avenida Ayacucho (entre las calles Heroínas y Baptista), reveló una realidad alarmante: los locales ofrecían servicios por horas y permitían el ingreso libre de jóvenes y adolescentes sin ningún tipo de control.

Escenas de desnudez y presencia de menores

El Intendente Municipal, Enrique Navia, informó con asombro sobre las condiciones halladas dentro de las cabinas. Según la autoridad, lo que se promocionaba como una oferta de cine en plataformas digitales era, en realidad, un espacio para encuentros sexuales.

"Es increíble, los papás tienen que cuidarlos. Había gente que estaba completamente desnuda. No podemos permitir que, frente a las Heroínas, entre Ayacucho y Baptista, se encuentren lugares donde estén viendo películas no aptas y sin ropa", declaró Navia.

Durante la intervención, se identificó a dos menores de edad dentro de los recintos, quienes fueron derivados de inmediato a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para el resguardo de sus derechos y la citación de sus progenitores.

Negocios disfrazados y publicidad explícita

A pesar de contar con letreros llamativos que hacían referencia al "séptimo arte", la publicidad de estos negocios estaba orientada directamente al contenido sexual y a la privacidad por horas. Los funcionarios municipales señalaron que estos locales carecen de licencias para operar como sitios de hospedaje o moteles, y su proliferación en el centro responde a la demanda de espacios de intimidad de bajo costo.

"Están siendo mal utilizados. No puede ser posible que entren, paguen, nadie los controle y estén encerrados allá adentro; puede pasar cualquier barbaridad", advirtió el Intendente sobre los riesgos de inseguridad en estos cuartos mínimos.

Sanciones y continuidad de operativos

La clausura de los cuatro locales fue ejecutada de manera conjunta con el departamento de Recaudaciones y las Subalcaldías. Las autoridades indicaron que los precintos de clausura se mantendrán hasta que los propietarios regularicen su situación legal, aunque recordaron que este tipo de actividad no está permitida bajo la figura de minicines.

Finalmente, la Intendencia adelantó que ya se han identificado otros negocios con características similares en la zona central, por lo que las intervenciones continuarán de forma aleatoria y permanente para erradicar estos focos de inseguridad y desprotección infantil.

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