Banco Mundial advierte crisis de aprendizaje en la región

El director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra, destacó la importancia de fortalecer sectores clave como educación, salud y tecnología, durante su visita al país.

El especialista indicó que estas áreas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población y el crecimiento económico a largo plazo.

Saavedra alertó que en la región existe una crisis de aprendizaje, más allá del acceso a la educación.

“No tenemos una crisis de escolaridad, tenemos una crisis de aprendizaje”, afirmó, al explicar que muchos estudiantes asisten a clases, pero no adquieren conocimientos básicos.

Según datos del Banco Mundial, cerca del 50% de los niños en América Latina no puede leer ni comprender un texto simple a los 10 años, lo que representa una brecha crítica en el sistema educativo.

Clave: Mejorar la calidad docente

El especialista señaló que uno de los principales factores es la calidad del sistema educativo, especialmente la formación de los maestros.

“El recurso humano es lo más importante”, indicó, enfatizando que los docentes deben contar con capacitación constante y herramientas adecuadas.

Tecnología: Oportunidad y riesgo

En cuanto al uso de tecnología en la educación, Saavedra explicó que su impacto depende de cómo se utilice.

Advirtió que un uso inadecuado, como depender de herramientas digitales sin reflexión, puede afectar el aprendizaje, mientras que un uso guiado por docentes puede potenciar la enseñanza.

“La tecnología es una ola que ya está aquí o la aprovechamos o nos revuelca”, señaló.

Desafíos en el sistema de salud

Respecto al sistema de salud, el representante del Banco Mundial destacó la necesidad de mejorar la atención primaria y reorganizar los servicios, para reducir filas y optimizar recursos.

Indicó que la tecnología puede ser una herramienta clave para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.

Apoyo del Banco Mundial

Finalmente, Saavedra afirmó que el Banco Mundial brindará asistencia técnica para apoyar mejoras en estos sectores, destacando la apertura del país para implementar cambios.

El especialista concluyó que invertir en capital humano es esencial para lograr desarrollo sostenible y mejores oportunidades para la población.

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