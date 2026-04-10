La emotiva historia de Michael Patrick, actor de Game of Thrones, que luchó hasta el final

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte del actor irlandés Michael Patrick, conocido por su participación en la serie Game of Thrones. El artista falleció el martes 7 de abril a los 35 años, luego de una valiente batalla de tres años contra la enfermedad de la neurona motora (NEM).

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales. “Partió en paz, rodeado de familia y amigos”, escribió, revelando que el actor pasó sus últimos días en un hospicio en Belfast, acompañado por sus seres queridos.

Michael Patrick no solo dejó huella por su paso en televisión, donde interpretó a un salvaje en la séptima temporada de la serie, sino también por su destacada carrera en el teatro. Incluso tras ser diagnosticado en 2023 con esta enfermedad degenerativa, continuó creando y actuando, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia.

Uno de los momentos más conmovedores de su trayectoria fue su interpretación de Ricardo III en el Lyric Theatre de Belfast, donde, ya afectado por la enfermedad, adaptó el personaje a su propia condición física. La obra fue aclamada y le valió un importante reconocimiento en 2025.

Pese al avance de la enfermedad, que afecta progresivamente la movilidad, el habla y funciones vitales, el actor mantuvo una actitud firme y creativa. Meses antes de su muerte, había compartido que aún tenía “mucho por vivir”, dejando un mensaje de esperanza y fortaleza.

Su historia, marcada por el talento, el coraje y el amor por el arte, deja una profunda huella en la comunidad artística y en quienes siguieron su lucha.

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