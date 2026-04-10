De uso exclusivo y lujo, a servicio público: Gobierno inicia transformación de la terminal presidencial de Viru Viru

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, inició este viernes los trabajos de adecuación en la terminal presidencial del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, con el retiro de mobiliario y elementos considerados de uso exclusivo.

Las labores marcan el inicio de la transformación de este espacio, que durante años estuvo reservado para el exmandatario Evo Morales, el expresidente Luis Arce y altas autoridades y que ahora será habilitado para atender otro tipo de vuelos, con el objetivo de descongestionar la terminal principal.

A través de una publicación del Ministerio de Obras Públicas, se evidenció el retiro de sillones y otros elementos de lujo que formaban parte de esta infraestructura, construida en 2014 y utilizada de forma limitada.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que esta intervención responde a una instrucción del presidente Rodrigo Paz, orientada a optimizar el uso de la infraestructura pública.

“Hoy comienzan las labores de adecuación de la Terminal Presidencial de Viru Viru, marcando el inicio de su transformación en un espacio al servicio de todos los bolivianos”, señala el comunicado oficial.

El Gobierno sostiene que esta reconversión permitirá mejorar la operación aeroportuaria, ordenar el flujo de pasajeros y brindar una mejor experiencia a los usuarios.

La terminal presidencial, que contaba con salones ejecutivos, sillones de lujo y otros ambientes exclusivos, pasará ahora a formar parte del sistema aeroportuario regular.

“Lo que antes fue un espacio exclusivo, hoy empieza a convertirse en una solución real para el país”, añade el pronunciamiento institucional.

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