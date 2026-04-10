Artemis II enfrenta su momento más peligroso al regresar a la Tierra

El retorno de la misión Artemis II se perfila como el momento más crítico de toda la operación, incluso más riesgoso que el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna.

Tras completar diez días en el espacio profundo, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen se preparan para el reingreso a la atmósfera terrestre, programado para este viernes 10 de abril frente a la costa de San Diego, en Estados Unidos.

De acuerdo con expertos de la NASA, esta etapa representa el mayor desafío técnico y humano de la misión. La cápsula Orión deberá ingresar por un estrecho “corredor de reentrada”, con un ángulo cercano a los 6 grados.

Una mínima variación puede tener consecuencias graves: si el ingreso es demasiado pronunciado, el calor extremo podría dañar el escudo térmico; si es muy bajo, la nave podría rebotar en la atmósfera y desviarse nuevamente al espacio.

Para reducir estos riesgos, la tripulación ejecutó una maniobra de corrección de trayectoria que ajusta con precisión el ángulo de entrada. Según la ingeniera Liliana Villarreal, en este punto “se juega la vida de la misión”.

El amerizaje en el océano Pacífico pondrá a prueba tanto la tecnología de la NASA como la resistencia de los astronautas, en el cierre de una de las misiones más importantes en el regreso del ser humano a la órbita lunar.

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