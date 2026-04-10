TEMAS DE HOY:
Caso Coimas Atraco en Los Lotes material de abuso

24ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Artemis II enfrenta su momento más peligroso al regresar a la Tierra

De acuerdo con expertos de la NASA, esta etapa representa el mayor desafío técnico y humano de la misión. 

Cristina Cotari

10/04/2026 11:35

Los astronautas de la NASA camino a la Luna en la cápsula Orión. Foto: NASA
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El retorno de la misión Artemis II se perfila como el momento más crítico de toda la operación, incluso más riesgoso que el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna.

Tras completar diez días en el espacio profundo, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen se preparan para el reingreso a la atmósfera terrestre, programado para este viernes 10 de abril frente a la costa de San Diego, en Estados Unidos.

De acuerdo con expertos de la NASA, esta etapa representa el mayor desafío técnico y humano de la misión. La cápsula Orión deberá ingresar por un estrecho “corredor de reentrada”, con un ángulo cercano a los 6 grados.

Una mínima variación puede tener consecuencias graves: si el ingreso es demasiado pronunciado, el calor extremo podría dañar el escudo térmico; si es muy bajo, la nave podría rebotar en la atmósfera y desviarse nuevamente al espacio.

Para reducir estos riesgos, la tripulación ejecutó una maniobra de corrección de trayectoria que ajusta con precisión el ángulo de entrada. Según la ingeniera Liliana Villarreal, en este punto “se juega la vida de la misión”.

El amerizaje en el océano Pacífico pondrá a prueba tanto la tecnología de la NASA como la resistencia de los astronautas, en el cierre de una de las misiones más importantes en el regreso del ser humano a la órbita lunar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD