¡Pioneros! Italia otorga licencia laboral para cuidar a tu mascota enferma

Italy vuelve a marcar un precedente internacional al implementar una licencia laboral remunerada para trabajadores que necesiten cuidar a sus mascotas enfermas, reconociendo estos casos como una “emergencia familiar”.

El beneficio permite solicitar hasta tres días de permiso al año, siempre que se presente un certificado veterinario que acredite el estado de salud del animal y la necesidad de la presencia de su tutor. Además, dependiendo del contrato laboral, estos días pueden ser remunerados.

La normativa también contempla otras situaciones vinculadas al bienestar animal, como permisos por horas para atenciones veterinarias e incluso licencias en caso de fallecimiento de una mascota. Para acceder a este derecho, se exige que el animal esté debidamente registrado con microchip y que se presente un certificado veterinario digital.

El origen de esta medida se remonta a 2017, cuando una trabajadora de la Universidad La Sapienza solicitó ausentarse para cuidar a su perro gravemente enfermo. En ese caso, la justicia italiana determinó que negar el permiso podía constituir maltrato animal, sentando así un precedente clave.

A partir de ese fallo, organizaciones proteccionistas comenzaron a impulsar la inclusión de este tipo de licencias en convenios colectivos y propuestas legislativas. Con el tiempo, la iniciativa fue adoptada progresivamente por distintas empresas y promovida por autoridades.

Expertos coinciden en que esta medida refleja un cambio cultural significativo, en el que las mascotas pasan a ser consideradas parte del núcleo familiar. De esta manera, Italia se posiciona a la vanguardia en materia de derechos laborales y bienestar animal, abriendo el camino para que otros países evalúen implementar políticas similares.

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