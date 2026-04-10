Viru Viru: abren la Terminal Presidencial para mejorar la experiencia de viajeros

La Terminal Presidencial del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, dejará de ser un espacio exclusivo y comenzará a utilizarse en operaciones aéreas para descongestionar el flujo de pasajeros, en una medida que apunta a mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario boliviano.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este jueves que la decisión fue instruida por el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de optimizar el uso de la infraestructura pública y ponerla al servicio de la población.

“Cuando un aeropuerto funciona mejor, se beneficia todo el sistema. Ganan los pasajeros, ganan los operadores, gana el turismo y gana Bolivia”, afirmó la autoridad.

La terminal, construida en 2014, fue concebida como un espacio exclusivo para uso presidencial y de dignatarios extranjeros. Sin embargo, su utilización fue limitada —alrededor de 15 veces por año, según datos de Naabol—, lo que la convirtió en una infraestructura subutilizada frente a la creciente demanda de pasajeros en la terminal principal.

Ahora, este espacio será reconvertido para cumplir un rol estratégico: descongestionar el aeropuerto, mejorar la experiencia de los usuarios y hacer más ágil la operación aérea.

Zamora explicó que la medida permitirá ordenar el sistema aeroportuario, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención más eficiente, además de generar mayores ingresos para el país y proyectar una mejor imagen internacional.

“Lo que antes fue un símbolo de exclusividad, hoy se transforma en una herramienta de servicio, eficiencia y desarrollo”, destacó.

La terminal cuenta con tres salones ejecutivos, áreas de descanso, oficinas y otros ambientes que serán adaptados para su nueva función.

Desde el Gobierno, remarcan que esta decisión marca un cambio de enfoque en el uso de los bienes públicos. “La infraestructura no debe servir al privilegio, sino al progreso colectivo”, sostuvo Zamora.

Con esta reconversión, Viru Viru busca responder a la creciente demanda de pasajeros con soluciones concretas, apostando por un sistema más moderno, inclusivo y eficiente.

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