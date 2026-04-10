Sedes mantiene bajo vigilancia a 15 personas tras contacto con perro con rabia en Vinto

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó que las 15 personas que tuvieron contacto con un perro con rabia en Vinto se encuentran bajo control médico y en estado estable tras recibir el tratamiento correspondiente.

Precisó que del total de afectados, dos fueron considerados de riesgo por mordeduras en zonas sensibles: un adulto en el rostro y un menor de dos años en el brazo. Ambos ya recibieron el esquema de vacunación y permanecen en observación, sin complicaciones hasta el momento.

Castillo explicó que el animal, un perro callejero, ya murió y que el diagnóstico de rabia se confirmó mediante análisis de laboratorio y detalló que en su fase terminal presentó un comportamiento altamente agresivo, atacando a personas y otros animales.

Ante esta situación, el Sedes en coordinación con el Municipio de Vinto activó un operativo de vigilancia epidemiológica ampliada, que incluye rastrillaje, control de foco e identificación de posibles contactos humanos y animales. Estas acciones se ejecutan en coordinación con Zoonosis.

Las autoridades continúan el seguimiento de los casos y no descartan que existan más personas o animales expuestos, por lo que instaron a la población a reportar cualquier síntoma o contacto sospechoso.





Mira la programación en Red Uno Play