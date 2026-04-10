Un violento asalto armado sembró temor en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, luego de que al menos tres delincuentes ingresaran a una vivienda del barrio Villa Esperanza, donde redujeron y maniataron a todos los integrantes de una familia, incluyendo a una mujer y una menor de edad.

De acuerdo con testimonios, los antisociales habrían actuado con un alto grado de organización e incluso se hicieron pasar por policías para lograr el acceso al inmueble. Una vez dentro, encañonaron a las víctimas con armas de fuego y las inmovilizaron utilizando manillas plásticas y esposas.

“Cuando golpearon mi puerta y vi a la señora enmanillada con la niña, y al vecino también reducido, fue desesperante”, relató una testigo que acudió tras escuchar los gritos de auxilio.

Durante el atraco, los delincuentes sustrajeron dinero, joyas, celulares y una caja fuerte. Además, se llevaron el DVR del sistema de cámaras de seguridad, presuntamente con el objetivo de eliminar cualquier evidencia que permita su identificación.

Según el relato de la vecina, los antisociales actuaron con total control de la situación y sin ocultar sus rostros. “Eran como tres, no tenían la cara tapada”, afirmó.

El momento más crítico se vivió cuando las víctimas permanecían maniatadas mientras un bebé lloraba, sin recibir auxilio inmediato. Vecinos denunciaron que, pese a las llamadas de emergencia, la Policía no llegó oportunamente al lugar.

“Llamé a la patrulla, pero nunca llegó. La señora estaba enmanillada con su bebé”, lamentó la testigo.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron en un vehículo con rumbo desconocido. El caso ya es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició un operativo para dar con los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play