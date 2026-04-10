Emboscada armada en Sorata deja un policía herido durante operativo contra minería ilegal

Un operativo policial en el municipio de Sorata, en el sector de Lipichi, terminó en un violento enfrentamiento luego de que efectivos del orden fueran emboscados por grupos armados vinculados a la minería ilegal.

Al menos 350 policías, junto a autoridades y representantes del Ministerio Público, intentaron ingresar a la zona para restituir un derecho minero a una empresa; sin embargo, fueron recibidos con disparos de arma de fuego y detonaciones de dinamita.

Durante el ataque, los agresores también causaron daños a vehículos y equipos policiales, evidenciando un alto grado de organización.

El saldo del enfrentamiento fue un efectivo herido, identificado como el suboficial Daniel Gonzalo Choque, quien recibió un impacto de bala.

“El proyectil ingresó por el talón y salió por la planta del pie”, detallaron desde instancias médicas.

El uniformado fue trasladado a un centro de salud en Sorata, donde recibió atención y se encuentra estable.

Las autoridades advirtieron que se trata de grupos criminales que operan al margen de la ley y anunciaron que se reforzarán las acciones para recuperar el control en la zona.

Este hecho se suma a crecientes denuncias sobre el avance de la minería ilegal en los Yungas, donde también se alertó sobre el presunto uso de vehículos con apariencia institucional para el transporte de combustible destinado a estas actividades.

Según testimonios, incluso ciudadanos extranjeros estarían involucrados en operaciones extractivas, lo que incrementa la preocupación por la falta de control estatal.

El caso vuelve a poner en evidencia la expansión de actividades ilegales en el sector minero y los riesgos que enfrentan tanto las autoridades como las comunidades en estas regiones.

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