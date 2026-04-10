Ministro Medinaceli no será censurado y se mantiene en el cargo

Tras una sesión maratónica de más de 16 horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no alcanzó los dos tercios necesarios para censurar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en el marco del proceso de interpelación.

De acuerdo con la votación, 84 legisladores respaldaron el orden del día puro y simple, mientras que 58 votaron por el orden del día motivado, lo que impidió tanto la censura como un voto de confianza claro hacia la autoridad.

El resultado refleja una mayoría simple que no fue suficiente para asumir una determinación definitiva sobre la continuidad del ministro, dejando en evidencia la fragmentación dentro de la Asamblea.

Desde la oposición, algunos legisladores cuestionaron que el ministro no respondió de manera satisfactoria a las interrogantes planteadas durante la interpelación.

“No ha satisfecho todas las preguntas y por eso se procedió al voto de censura”, señalaron.

Asimismo, denunciaron la existencia de lineamientos políticos que habrían influido en la votación para evitar la censura.

Por su parte, otras voces apuntaron a una división interna en las distintas bancadas, lo que derivó en posiciones contradictorias durante la votación.

“Todas las bancadas se han mostrado fragmentadas, con decisiones distintas”, manifestaron.

El proceso también fue criticado por supuestamente desviarse de su objetivo principal, centrado en la importación de crudo, y por haber sido politizado.

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